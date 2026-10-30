Incidente in Bosnia, Rocca: “Profondo cordoglio per le quattro vittime”

“Esprimo, a nome mio e della Regione Lazio, profondo cordoglio per le quattro vittime dell’incidente dell’elicottero italiano in Bosnia-Erzegovina. Alle loro famiglie, all’Esercito e alla Croce Rossa Italiana rivolgo un abbraccio commosso, insieme alla vicinanza ai feriti e all’augurio di pronta guarigione. La scomparsa di Franco Adriano Zecchillo e Laura Procacci, del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa, mi colpisce profondamente per il legame che mi unisce a questa grande famiglia, della quale ho avuto l’onore di essere presidente. Il loro impegno nel soccorso, al servizio di chi ha bisogno, rappresenta il senso più autentico di quella scelta di umanità che accomuna chi indossa questo emblema. In questo momento di dolore siamo vicini ai colleghi e a quanti piangono la perdita di quattro persone che servivano il nostro Paese”. Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Il coordinamento sindacale Carabinieri esprime profondo cordoglio per la scomparsa dei quattro militari che hanno perso la vita nell’incidente che ha coinvolto, il 29 ottobre, un elicottero italiano impegnato nell’operazione EUFOR Althea in Bosnia-Erzegovina.

Il Sindacato CSC si stringe con commossa partecipazione alle famiglie delle vittime e ai colleghi dell’Esercito Italiano e del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, condividendo il dolore per una perdita che colpisce tutta la comunità militare.

Ai feriti giungano il più sincero augurio di pronta e completa guarigione e un pensiero di vicinanza ai loro cari, che stanno vivendo queste ore di apprensione. Un sentito ringraziamento va al personale impegnato nei soccorsi e nell’assistenza sanitaria.

«Di fronte a una tragedia così dolorosa, ci stringiamo alle famiglie con il rispetto e la vicinanza di chi condivide il senso del servizio e l’appartenenza alla comunità militare. Ricordare chi ha perso la vita significa anche essere accanto a chi resta, perché nessuno si senta solo nel proprio dolore», dichiara il Segretario Generale del Sindacato CSC, Paolo Di Pietro.