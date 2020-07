Incidente fra via Roma e via Apollodoro: traffico in tilt a Civitavecchia

Incidente questo pomeriggio all’incrocio fra via Roma e via Apollodoro a Civitavecchia. Impatto che ha riguardato un’autovettura e uno scooter. Fortunatamente non si registrerano feriti gravi. Sul posto due vetture del Pronto soccorso. A causa dell’incidente il traffico si è sostanzialmente paralizzato, soprattutto per le vie del cejtro cittadino.