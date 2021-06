Incidente al ponte delle Quattro Porte, coinvolti auto e moto di grossa cilindrata

Questa mattina alle ore 9.30 circa i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per un incidente stradale sul ponte delle Quattro Porte intersezione con via Baccelli. I veicoli coinvolti sono un’autovettura, guidata da una donna e una moto di grossa cilindrata guidata da un uomo, entrambi di nazionalità italiana. Arrivati sul posto gli uomini della Bonifazi hanno affidato il centauro alle cure del personale sanitario giunto sul posto, che lo trasportava all’Ospedale San Paolo. In seguito i Vvf hanno messo in sicurezza i veicoli e parte del manto stradale. Sul posto era presente anche la polizia locale per i rilievi del caso e per veicolare il traffico generatosi dalla chiusura delle carreggiate.