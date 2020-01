Incidente a Santa Marinella, denunciato un romano per guida in stato di ebrezza

Un uomo di anni 51 residente a Roma è stato denunciato alla locale Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica

Nella notte appena trascorsa le volanti di questo Commissariato in considerazione dell’aumento degli incidenti stradali mortali, hanno intensificato le verifiche su strada a persone e mezzi con controlli lungo tutto il litorale. Nel corso dell’attività, sono state controllate 110 persone, 70 veicoli, sono state elevate 2 contravvenzioni per violazione amministrative previste dal Codice della Strada . Gli agenti, durante i controlli sulla via Aurelia, nel comune di Santa Marinella alle ore di questa domenica 5 gennaio, sono intervenuti per un incidente stradale, con soli danni alle autovetture; pertanto dopo avere effettuato i controlli alcolimetrici sui conducenti dei due veicoli ed avere accertato che uno di essi, ovvero un uomo di anni 51 residente a Roma, risultava avere un tasso alcolemico nel sangue superiore al consentito, procedevano all’interdizione alla conduzione dell’ autovettura sulla quale viaggiava, mediante ritiro della Patente di Guida. Lo stesso è stato denunciato alla locale Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica.