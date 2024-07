Oggi alle 17 si è sviluppato un incendio ad un’autovettura sull’A12, nei pressi del casello autostradale, a Civitavecchia sud. Gli occupanti della vettura sono riusciti ad uscire in tempo e sono rimasti illesi. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto, quando le fiamme avevano avvolto la macchina. Dopo l’estinzione delle fiamme, i vvf hanno messo in sicurezza la zona riaprendo il traffico veicolare. La polizia stradale è arrivata sul posto per i rilievi del caso.