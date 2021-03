Incendio in uno chalet in legno ad Allumiere, blitz dei VVF di Civitavecchia. Nessun ferito

Alle 02.15 circa di stamani, i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti presso il comune di Allumiere, località la Cava, per un incendio di una canna fumaria. Giunti sul posto con difficoltà a causa della strada impervia, i VVF constatavano che i due piani di un’unità immobiliare (chalet in legno), erano completamente invasi dal fumo. Protetti da autorespiratori, i VVF sono entrati nella struttura ed hanno individuato all’interno della controcappa del camino, lo svilupparsi di fiamme che interessavano le pareti di legno interne ed esterne dello chalet. L’incendio al momento si stava propagando ad un ripostiglio adiacente contenente materiali vari e al piano soprastante, dove mediante termocamera si acquisivano significativi valori di temperatura. È stato necessario rimuovere la controcappa in cartongesso per poter spegnere le fiamme e mediante motosega, sono stati praticati dei fori per bagnare le intercapedini murali. Spente le fiamme ed impedito alle stesse di propagarsi al resto della struttura, si è proceduto a monitorare le temperature del legname con termocamera, fino alla messa in sicurezza totale del luogo. Gli occupanti hanno allertato i soccorsi ed atteso all’esterno l’arrivo dei Vigili del Fuoco. Nessun ferito.