Incendio in una villetta in via delle Verbene: donna intossicata dal fumo

Le fiamme hanno interessato il primo piano dell'abitazione. Provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a circoscrivere il rogo evitando che si propagasse al resto dell'edificio

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di oggi a Civitavecchia, dove intorno alle 12 è divampato un incendio all’interno di una villetta situata in via delle Verbene. Le cause che hanno provocato il rogo sono ancora al vaglio degli accertamenti.

La donna che vive nell’abitazione è riuscita a mettersi in salvo autonomamente, uscendo dall’edificio prima che la situazione potesse ulteriormente aggravarsi. La residente, visibilmente scossa per quanto accaduto, avrebbe riportato una lieve intossicazione dovuta all’inalazione dei fumi sprigionati dalle fiamme.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Civitavecchia, con il personale della Bonifazi e la squadra operativa 17A. Dopo una prima ricognizione effettuata dal capo squadra per valutare l’entità dell’emergenza, sono iniziate le operazioni di spegnimento.

L’intervento rapido ed efficace dei soccorritori ha consentito di contenere il fronte del fuoco, impedendogli di raggiungere gli altri ambienti della struttura. Le fiamme sono state così circoscritte al primo piano, scongiurando il coinvolgimento della restante parte della villetta.

Al termine delle operazioni di estinzione, i pompieri hanno proseguito con gli interventi necessari per verificare le condizioni di sicurezza dell’immobile e scongiurare eventuali ulteriori rischi. La donna è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 per gli accertamenti e l’assistenza del caso.