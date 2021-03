Incendio in una casa al Mercato, giovane intrappolato a casa nelle fiamme

Grande paura per un quindicenne Civitavecchiese che questa mattina si è trovato in casa con il bagno completamente avvolto dalle fiamme. Nonostante fosse preso dal panico è riuscito a chiamare i soccorsi e i Vigili del fuoco di Civitavecchia si sono recati tempestivamente sul luogo dell’incendio, precisamente in via Traiana al civico 90. Il fuoco era localizzato nel bagno di un appartamento sito al quarto piano. Gli uomini della Bonifazi giunti sul posto hanno subito affidato il quindicenne alle cure del personale sanitario, e con l’ausilio dell’autoscala hanno sviluppato una tubazione lungo la volata fino a raggiungere l’appartamento ed estinguere rapidamente le fiamme che stavano avendo ragione del locale. Il rapido intervento dei Vigili del fuoco ha impedito alle fiamme di propagarsi nell’interno appartamento provocando danni sicuramente maggiori. L’oculatezza nello svolgimento delle opere di spegnimento è il risultato delle tante ore di addestramento che il personale Vvf deve affrontare, acquisendo cosi sempre più sicurezza e professionalità a servizio dell’incolumità dei cittadini.