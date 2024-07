I Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti a Santa Martinella per un incendio in un appartamento, al terzo piano dello stabile. Le operazioni di spegnimento sono state rapide e hanno permesso di confinare il rogo al solo ripostiglio. Le fiamme infatti non si sono propagate al resto della casa, i Vvf hanno riconsegnato nelle mani della proprietaria un coniglio nano, rimasto all’interno dell’appartamento.