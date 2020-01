Incendio alla Nona. Paura per i condomini di Via Giulio II

Sul muro e sulla porta dell'appartamento in questione da alcuni giorni a questa parte erano state rinvenute delle scritte offensive

Attimi di paura in Via Giulio II al civico 10, nel quartiere la Nona, quando alle ore 19 circa è divampato un incendio di fronte ad un appartamento. Il fuoco sembrerebbe partito dai mastelli della differenziata posti fuori la porta, coinvolgendo anche la caldaia nelle vicinanze. L’immobile al momento risulterebbe sfitto. Tempestivo l’intervento dei condomini, che appena sentito odore di bruciato si sono precipitati fuori dalle loro abitazioni ed hanno spento le fiamme che stava crescendo sempre di più. Sul muro e sulla porta dell’appartamento in questione da alcuni giorni a questa parte erano state rinvenute delle scritte offensive, il che lascia pensare che l’incendio possa avere origine dolosa