Incendio al TMB di Malagrotta, Arpa Lazio comunica i primi dati

Secondo quanto emerso, in merito al particolato (PM10 e PM2.5) su Roma e Fiumicino non si sono registrati incrementi rispetto ai giorni precedenti e non emergono superamenti del limite giornaliero di PM10 che non deve essere oltre i 50 µg/m3