Incendio al concessionario “Mussoni”, diverse auto coinvolte. Ora indaga la Polizia

Stamani alle ore 02:50 i Vigili del Fuoco di Civitavecchia sono intervenuti con due automezzi, presso il concessionario vendita auto “Mussoni” in via Aurelia Sud, 22 a Civitavecchia, per l’incendio alle auto. I VVF hanno estinto le fiamme che avevano coinvolto già quattro autovetture (in esposizione più altre due rimaste parzialmente danneggiate). L’opera dei VVF ha impedito al fuoco di propagarsi alle numerose altre autovetture presenti in esposizione e alla struttura adibita a copertura. Le operazioni di messa in sicurezza dell’area, sono terminate alle ore 4 circa. Le cause sono in corso d’accertamento ad opera della Polizia di Stato di Civitavecchia. Sul posto anche i Carabinieri. Nessun ferito.