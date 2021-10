Incendio al Conad Mare di San Gordiano. Attività momentaneamente chiusa

Le fiamme al momento dell’arrivo dei VVF, erano localizzate presso un banco frigo ed hanno avuto origine probabilmente per cause elettriche

I Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti in zona San Gordiano per un incendio avvenuto all’attività commerciale Conad il Mare. Giunti sul posto con la 17A e l’ausilio dell’auscala hanno immediatamente iniziato l’opera di spegnimento. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e la volante della polizia. L’intervento è terminato alle ore 00:30 circa. Le fiamme al momento dell’arrivo dei VVF, erano localizzate presso un banco frigo ed hanno avuto origine probabilmente per cause elettriche. L’attività commerciale a causa dei danneggiamenti subiti, è chiusa e riaprirà quando saranno ripristinate le condizioni di sicurezza.