Incendio a TVN, Enel: “Nessun danno a persone e impianti”. Attivate procedure per capire le cause

Incendio fortunatamente senza conseguenze presso la Centrale di TVN. Nel pomeriggio la segnalazione che aveva messo in allarme i cittadini. In serata la spiegazione di Enel. “Enel precisa che nel pomeriggio si è verificato un principio di incendio di lievissima entità all’interno della Centrale di Torrevaldaliga Nord. I sistemi antincendio si sono prontamente attivati consentendo alle squadre di emergenza presenti all’interno dell’impianto di circoscrivere immediatamente l’evento. Non si registra alcun danno alle persone e agli impianti. Sono state già attivate tutte le procedure per individuare le cause dell’accaduto”.