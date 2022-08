Incendio a Tolfa causato da un fulmine: salvato un casale dall’intervento dei VVF di Cerveteri

Nel primo pomeriggio di oggi, alle ore 13:30 circa, i Vigili del Fuoco del servizio antincendio boschivo (26/A2) di Cerveteri, sono intervenuti presso il comune di Tolfa, via della Parentina, per un incendio di sterpaglie e macchia mediterranea, due ettari circa. I VVF hanno estinto le fiamme, impedito alle stesse di propagarsi ad un casale situato nelle immediate vicinanze, alla vegetazione circostante e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche i Carabinieri Forestali di Tolfa; protezione civile di Tolfa, Allumiere e Canale Monterano. L’evento pare abbia avuto origine da un fulmine.