Incendio a Sant’Agostino, in fiamme un noto ristorante sulla spiaggia

Le cause sono in corso di accertamento e non si è registrato nessun ferito

Questa mattina alle ore 5 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono stati allertati dalla propria Sala operativa per un incendio di una attività commerciale. A bruciare era un noto ristorante di Sant’Agostino. Arrivati sul posto i Vvf di Civitavecchia hanno lavorato congiuntamente con i Vigili del fuoco di Tarquinia. Gli uomini della Bonifazi sono giunti con l’equipaggio della 17A e autobotte AB17. La struttura era completamente avvolta dalle fiamme e per terminare le operazioni di spegnimento i Vvf hanno dovuto faticare non poco, in quanto il locale era completamente invaso dal fuoco. Le cause sono in corso di accertamento e non si è registrato nessun ferito.