Incendio a bordo della nave Punta Azzurra, i VVF ancora a bordo per mettere in sicurezza l’area

I Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti alle ore 15.45 circa per un incendio a bordo della nave Punta Azzurra. L’incendio si è sviluppato in sala macchine del natante adibito a porta gasolio, servizio di buncheraggio. Parte delle fiamme sono state estinte dai mezzi antincendio presenti a bordo della nave stessa. Gli uomini della Bonifazi, accorsi sul posto con l’equipaggio della 17A e gli specialisti Nautici della motobarca Vfr12 in forza ai Vigili del fuoco di Civitavecchia, sono attualmente a bordo. Una volta estinte completamente le fiamme stanno mettendo in sicurezza l’area con l’ausilio di termocamere ed altre apparecchiature in dotazione. Il natante è ora ormeggiato al molo 23. Sul posto la Capitaneria di Porto e i Rimorchiatori.