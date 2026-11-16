Taglio del nastro questo pomeriggio nel quartiere San Liborio per la conclusione degli interventi del PINQuA, finanziato con fondi PNRR per un investimento complessivo di circa 17 milioni di euro. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, il commissario straordinario dell’Ater di Civitavecchia Massimiliano Fasoli, il vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale Pierluigi Sanna, l’assessore della Regione Lazio Pasquale Ciacciarelli e il sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene.
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Inaugurato il restyling Pinqua a San Liborio, Rocca: “Piano stravolto ma abbiamo rispettato i tempi Pnrr”
Taglio del nastro questo pomeriggio nel quartiere San Liborio per la conclusione degli interventi del progetto, finanziato con fondi PNRR per un investimento complessivo di circa 17 milioni di euro.