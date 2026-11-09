“Dopo anni in cui i cittadini hanno dovuto fare riferimento alla sede di Tarquinia, oggi abbiamo inaugurato ufficialmente un servizio fondamentale per chi cerca lavoro, per chi vuole riqualificarsi e per le imprese del nostro territorio. È il risultato di un importante lavoro di progettazione e pianificazione, che ci permette oggi di disporre di due sedi e di diversificare i servizi offerti, rendendoli più accessibili e vicini alle esigenze delle persone: una a Viale della Vittoria e una in via Palmiro Togliatti.

Per Civitavecchia è un passaggio particolarmente significativo. La nostra città sta affrontando una fase di profonda trasformazione economica e produttiva e ha bisogno di strumenti capaci di accompagnare i lavoratori, favorire l’incontro tra domanda e offerta e sostenere nuove opportunità occupazionali.