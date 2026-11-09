“Dopo anni in cui i cittadini hanno dovuto fare riferimento alla sede di Tarquinia, oggi abbiamo inaugurato ufficialmente un servizio fondamentale per chi cerca lavoro, per chi vuole riqualificarsi e per le imprese del nostro territorio. È il risultato di un importante lavoro di progettazione e pianificazione, che ci permette oggi di disporre di due sedi e di diversificare i servizi offerti, rendendoli più accessibili e vicini alle esigenze delle persone: una a Viale della Vittoria e una in via Palmiro Togliatti.
Per Civitavecchia è un passaggio particolarmente significativo. La nostra città sta affrontando una fase di profonda trasformazione economica e produttiva e ha bisogno di strumenti capaci di accompagnare i lavoratori, favorire l’incontro tra domanda e offerta e sostenere nuove opportunità occupazionali.
Ringrazio l’assessore Regionale Pasquale Ciacciarelli e il Consigliere Metropolitano Antonio Giammusso per l’impegno nell’ampliamento dei finanziamenti che hanno reso possibile l’intervento, l’assessore regionale Alessandro Calvi per l’attenzione dedicata alla nostra città. Un risultato al quale hanno contribuito anche gli assessori Giancarlo Cangani e Patrizio Scilipoti, con il lavoro degli uffici dell’Urbanistica e dei Lavori Pubblici, e l’assessore al Lavoro Piero Alessi. Un grazie anche ai consiglieri Regionali Enzo D’Antò e Emanuela Mari, che hanno seguito questo percorso. Oggi recuperiamo ufficialmente un servizio che mancava da troppo tempo”, lo dichiara il sindaco Marco Piendibene.