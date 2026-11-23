Una nuova tappa per il potenziamento dei servizi sanitari sul territorio. Sono stati inaugurati oggi la Casa della Salute e l’Ospedale di Comunità, due strutture pensate per rafforzare l’assistenza di prossimità e garantire ai cittadini punti di riferimento concreti per le esigenze di cura. Al taglio del nastro hanno preso parte il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il sindaco Alessio Manuelli, la direttrice generale della Asl Roma 4, Rosaria Marino, e le consigliere regionali Emanuela Mari e Marietta Tidei. La cerimonia ha registrato un’ampia partecipazione istituzionale e cittadina. Presenti il vicesindaco, i componenti della giunta e i consiglieri comunali, insieme agli ex sindaci Tidei e Bacheca. Hanno partecipato anche la comandante della Polizia Locale, i rappresentanti del comando dei Carabinieri, esponenti della Asl Roma 4, delle associazioni di volontariato e numerosi cittadini e cittadine.

L’inaugurazione segna un passaggio importante per il territorio, con l’apertura di due nuove realtà dedicate alla sanità di prossimità. L’obiettivo è mettere a disposizione della comunità servizi e strutture capaci di rappresentare un riferimento concreto per la cittadinanza, avvicinando l’assistenza sanitaria alle esigenze quotidiane delle persone. Una giornata partecipata che accompagna dunque l’avvio di un nuovo presidio di servizi sanitari, con la Casa della Salute e l’Ospedale di Comunità chiamati a rafforzare la presenza dell’assistenza sul territorio.