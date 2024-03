“In vista di Pasqua e Pasquetta chiediamo rispetto per la Frasca”

Riceviamo e pubblichiamo. “La nostra Associazione è impegnata da molti anni nella difesa della biodiversità, con iniziative concrete nel territorio, finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini e delle Autorità.

Con l’approssimarsi della Pasqua e della successiva “Pasquetta”, che vede riversarsi nelle campagne limitrofe numerosi giovani per trascorrere una giornata di festa e spensieratezza, diviene quanto mai importante e necessario acquisire la giusta consapevolezza delle azioni e delle attività ludiche che possano alterare l’equilibrio ambientale, sia in termini di tutela del suolo sia in termini di rispetto della flora e della fauna ivi presenti.

Ci riferiamo, in particolare, al luogo che, per eccellenza, contraddistingue la nostra città, ovvero il c.d. “Monumento naturale La Frasca“ del quale troppo spesso se ne ignorano il significato e l’importanza e perciò fatto oggetto di atti di vandalismo che, purtroppo, lasciano segni evidenti, spesso irreversibili.

Con la presente, dunque, intendiamo rivolgerci proprio all’istituzione scolastica che, più di ogni altra in ragione della missione educativa e culturale cui è preposta, rappresenta un volano di crescita dei nostri giovani e, come tale, può a loro rivolgersi per una campagna di sensibilizzazione sulla biodiversità e rispetto del territorio con uno sguardo rivolto in particolare al citato Monumento naturale.

Siamo sicuri che il fattivo contributo del Vs. Istituto, potrà indurre molti giovani studenti ad una riflessione sul tema e ad una corretta e responsabile fruizione della nostra Frasca cui molti civitavecchiesi sono particolarmente legati. Certi di aver fornito un positivo e concreto contributo, porgiamo distinti saluti. Associazione Culturale Naturalistica BIOMA.