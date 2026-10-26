In The Clauds colora di rosa Civitavecchia: torna la quinta edizione di Sport e Prevenzione

Domenica 25 ottobre 2026, presso il Padel Village di Civitavecchia, torna “Sport e Prevenzione”, l’iniziativa organizzata dall’Associazione In The Clauds, giunta quest’anno alla sua quinta edizione. Una giornata nata per ricordare Claudia Sacco e trasformare il suo ricordo in un impegno concreto a favore della prevenzione del tumore al seno, con particolare attenzione alle giovani donne. “PRENDITI CURA DI TE” è il messaggio scelto per questa quinta edizione: un invito a mettere la propria salute al primo posto e a riconoscere nella prevenzione un gesto fondamentale di attenzione verso sé stessi.

Due i momenti centrali della manifestazione: il torneo di padel femminile, che ogni anno registra una partecipazione crescente e un livello di gioco sempre più alto, e “Il salotto della prevenzione”, in programma alle ore 10:00 e condotto da Marco Baleno. Il Salotto sarà un momento di confronto tra i presidenti di importanti associazioni del territorio, tra cui ANDOS, AVIS e Croce Rossa Italiana, medici e rappresentanti delle istituzioni locali, per parlare di salute, sensibilizzazione e importanza della prevenzione. Tra le novità di questa edizione, la possibilità di donare il sangue direttamente durante l’evento: a partire dalle ore 7:30, il camper di AVIS Civitavecchia sarà a disposizione di chi desidera compiere un gesto concreto di solidarietà. È consigliata la prenotazione per la donazione. La mattinata sarà inoltre arricchita da yoga, pilates, dimostrazioni delle manovre salvavita e attività di lettura dedicate ai bambini e alle famiglie.

«Siamo arrivati alla quinta edizione di questo evento e siamo davvero felici di poter ricordare la nostra amica Claudia Sacco attraverso una mattinata all’insegna dello sport, della condivisione e della prevenzione», dichiara Tiziano Leonardi, presidente dell’Associazione In The Clauds. «Tutto questo è possibile grazie al fondamentale supporto del Padel Village. Voglio ringraziare in particolare Gino Tidei e tutta la sua squadra, i professionisti che mettono a disposizione il proprio tempo per le nostre attività, tutti i volontari, le ragazze di Maviva per il prezioso supporto nella stampa delle t-shirt e le tantissime persone che contribuiscono alla riuscita dell’iniziativa. Spero davvero di vedere tante ragazze e tante famiglie partecipare: è il modo più bello per ricordare Claudia e continuare a portare avanti un messaggio così importante». Il ricavato della manifestazione sarà destinato a finanziare visite di prevenzione al seno per le giovani donne, trasformando la partecipazione in un sostegno concreto alla salute e alla prevenzione sul territorio.

L’Associazione In The Clauds invita tutta la cittadinanza a partecipare a una giornata in cui sport e solidarietà si incontrano nel ricordo di Claudia Sacco. Per informazioni e iscrizioni alle attività: pagina Instagram dell’Associazione In The Clauds.