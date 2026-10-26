In The Clauds colora di rosa Civitavecchia: torna la quinta edizione di Sport e Prevenzione

Il 25 ottobre al Padel Village una mattinata dedicata alla prevenzione del tumore al seno, nel ricordo di Claudia Sacco. Il ricavato finanzierà visite di prevenzione per le giovani donne

Domenica 25 ottobre 2026, presso il Padel Village di Civitavecchia, torna “Sport e Prevenzione”, l’iniziativa organizzata dall’Associazione In The Clauds, giunta quest’anno alla sua quinta edizione. Una giornata nata per ricordare Claudia Sacco e trasformare il suo ricordo in un impegno concreto a favore della prevenzione del tumore al seno, con particolare attenzione alle giovani donne. “PRENDITI CURA DI TE” è il messaggio scelto per questa quinta edizione: un invito a mettere la propria salute al primo posto e a riconoscere nella prevenzione un gesto fondamentale di attenzione verso sé stessi.

Due i momenti centrali della manifestazione: il torneo di padel femminile, che ogni anno registra una partecipazione crescente e un livello di gioco sempre più alto, e “Il salotto della prevenzione”, in programma alle ore 10:00 e condotto da Marco Baleno. Il Salotto sarà un momento di confronto tra i presidenti di importanti associazioni del territorio, tra cui ANDOS, AVIS e Croce Rossa Italiana, medici e rappresentanti delle istituzioni locali, per parlare di salute, sensibilizzazione e importanza della prevenzione. Tra le novità di questa edizione, la possibilità di donare il sangue direttamente durante l’evento: a partire dalle ore 7:30, il camper di AVIS Civitavecchia sarà a disposizione di chi desidera compiere un gesto concreto di solidarietà. È consigliata la prenotazione per la donazione. La mattinata sarà inoltre arricchita da yoga, pilates, dimostrazioni delle manovre salvavita e attività di lettura dedicate ai bambini e alle famiglie.

«Siamo arrivati alla quinta edizione di questo evento e siamo davvero felici di poter ricordare la nostra amica Claudia Sacco attraverso una mattinata all’insegna dello sport, della condivisione e della prevenzione», dichiara Tiziano Leonardi, presidente dell’Associazione In The Clauds. «Tutto questo è possibile grazie al fondamentale supporto del Padel Village. Voglio ringraziare in particolare Gino Tidei e tutta la sua squadra, i professionisti che mettono a disposizione il proprio tempo per le nostre attività, tutti i volontari, le ragazze di Maviva per il prezioso supporto nella stampa delle t-shirt e le tantissime persone che contribuiscono alla riuscita dell’iniziativa. Spero davvero di vedere tante ragazze e tante famiglie partecipare: è il modo più bello per ricordare Claudia e continuare a portare avanti un messaggio così importante». Il ricavato della manifestazione sarà destinato a finanziare visite di prevenzione al seno per le giovani donne, trasformando la partecipazione in un sostegno concreto alla salute e alla prevenzione sul territorio.

L’Associazione In The Clauds invita tutta la cittadinanza a partecipare a una giornata in cui sport e solidarietà si incontrano nel ricordo di Claudia Sacco. Per informazioni e iscrizioni alle attività: pagina Instagram dell’Associazione In The Clauds.

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