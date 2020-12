In the Clauds annuncia il regalo di Natale: “A gennaio finanzieremo tante ecografie per giovani donne”

Non si ferma l’azione sul territorio dell’associazione locale In the Clauds, pronta a finanziarie altri importanti iniziative. “Dopo un grande lavoro da parte di tutti, possiamo annunciarvi il nostro regalo per voi. Con il ricavato dei vostri acquisti natalizi e con le donazioni nelle passate iniziative, da gennaio finanzieremo numerose ecografie al seno per le giovani donne tra i 25 e i 40 anni. La prevenzione contro il tumore al seno è per noi l’obiettivo principale e continueremo nella nostra mission di diffondere questo messaggio. Uno speciale ringraziamento al Dottor Carlo Tarantino, al suo Centro Diagnostico Buonarroti, alla Dott.ssa Lucilla Sidoti e alla Dott.ssa Stefania Speca, per la preziosa collaborazione. Buone Feste da tutti noi”, si legge nella pagina facebook dell’associazione.