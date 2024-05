“In tanti hanno posticipato la decarbonizzazione. Dal 2015 ad oggi è cambiato il mondo”

Lo ha detto il presidente dell'Autorità di sistema portuale Pino Musolino, durante il suo intervento al convegno al quale ha preso parte anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso

“La svolta del post carbone va gestita bene e bisognerà fare molto attenzione, in modo da evitare una possibile macelleria sociale”. Lo ha detto il presidente dell’Autorità di sistema portuale Pino Musolino, durante il suo intervento al convegno al quale ha preso parte anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

“Bisogna capire che dal 2015 ad oggi è cambiato tutto, i fatti che hanno determinato le sorti dei Paesi, dalla pandemia, al complesso contesto geopolitico attuale, hanno spostato gli equilibri. In tanti, penso per esempio alla Germania “green”, hanno posticipato la decarbonizzazione. Per quello che riguarda il Porto di Civitavecchia, l’area a nostra disposizione ci consentirà di portare tante nuove imprese”.