Ha preso vita ufficialmente l’estate tolfetana e, tra sagre e Festival, sabato 29 giugno è andato in scena al Teatro Claudio, il 34° Saggio Spettacolo del Centro Studi Danza, sotto la Direzione Artistica e Didattica della Professoressa Letizia Costantini.

“Un anno molto faticoso ed impegnativo – afferma l’insegnante di danza – poiché con la fine dell’anno 2023 l’Associazione Centro Studi Danza ha perso il suo vice Presidente Franco Costantini. Un uomo d’altri tempi, buono, onesto e sempre disponibile, con un’incredibile voglia di vivere e un senso dell’umorismo capace di alleggerire sempre l’aria intorno a sé. Con un innato senso estetico, amante del bello in qualsiasi campo, Franco ha collaborato all’interno dell’Associazione contribuendo con il suo prezioso operato allo sviluppo di quest’ultima e dei suoi soci, sviluppando forti valori umani: perseveranza, senso del sacrificio, spirito servizievole, realizzando con le sue mani le scenografie per la scuola.

Novanta anni di creatività, estro, voglia di fare e di afferrare sempre il lato positivo delle cose per trarre il meglio dalla vita, per questi ragazzi un amico, un confidente, un padre, un uomo sempre pronto ad aiutare. Uomo devoto alla sua famiglia che amava più di ogni altra cosa al mondo. Uomo eccezionale, con il dono di farsi volere bene da tutti”.

Lo spettacolo ha catturato l’attenzione della platea del Teatro Claudio mettendo in scena delle incantevoli coreografie preparate dalla Costantini e dalla socia, la docente Asya Schiavo, con la quale collabora da ben tre anni.

In un primo blocco gli allievi si sono esibiti attraverso coreografie di danza classica, poi la storia del Mago di Oz, continuando con le più famose musiche di Renato Zero; a seguire, coreografie imbevute di rosa per la messa in scena di Barbie, e ancora, coreografie di Hip Hop con Matilda e l’Oriente.

Nel finale, le allieve del Centro Studi Danza hanno regalato un omaggio al vice Presidente Costantini, esibendosi con un ballo dedicato a lui. Presenti anche i membri dell’Amministrazione comunale del paese: la Sindaca Stefania Bentivoglio, la vice Sindaca Laura Pennesi e l’Assessore Alessandro Tagliani che hanno donato una targa a Letizia Costantini in memoria di Franco.

Cristiana Boriosi