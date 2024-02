“In Sardegna il successo del PD e della coalizione giallorossa apre scenari nuovi”

Riceviamo e pubblichiamo. La vittoria di Alessandra Todde e della sua coalizione (PD, M5S, Alleanza Verdi Sinistra e liste civiche) prova finalmente che una coalizione di centrosinistra coesa può arrestare l’avanzata della destra e delle forse conservatrici. Bisogna perciò continuare a lavorare seriamente perché il PD nelle realtà locali possa costruire alleanze con tutte le forze progressiste in un grande sforzo unitario. Questo successo infatti “dimostra – ha dichiarato Elly Schlein – che la direzione intrapresa è quella giusta e che essere testardamente unitari porta i suoi frutti”. È tempo di dire basta all’arroganza di una destra incompetente al governo del Paese, che, non contenta di lasciare irrisolti tutti i gravi problemi economici e sociali, dà anche continue prove di intolleranza del dissenso e del confronto democratico. Anche nel nostro territorio, in vista delle prossime elezioni comunali a Civitavecchia, è perciò maturo il tempo di lavorare urgentemente a una coalizione il più larga possibile, che permetta, come già accaduto nel nostro comune di Santa Marinella, di dare vita a un serio progetto di rinnovamento dell’amministrazione e dello sviluppo del territorio, superando vecchie incomprensioni e divisioni. È più che mai necessario restituire assoluta priorità alla competenza e alla serietà che anche in passato le amministrazioni di centrosinistra hanno saputo dimostrare, tanto più in una fase così delicata sul piano economico e sociale, in cui le sfide della disuguaglianza sociale e della transizione energetica richiedono uno sforzo straordinario in termini di progettualità e gestione del cambiamento. Con i migliori auguri alla Presidente Todde e alla nuova amministrazione sarda di centrosinistra, confermiamo il nostro impegno per continuare a lavorare seriamente nella stessa direzione a livello locale e nazionale, anche in vista delle imminenti elezioni al Parlamento Europeo, un appuntamento mai così decisivo per il futuro del nostro Paese e dell’Europa tutta. Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa.