In possesso di stupefacente e di una pistola beretta, 43enne arrestato dalla Polizia

Riceviamo e pubblichiamo. Nei giorni scorsi il personale della Polizia di Stato, a seguito di un’intensa attività d’indagine, ha arrestato un 43enne trovato in possesso di sostanze stupefacenti e di un’arma illegalmente detenuta. A seguito di perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo in via Augusta, i poliziotti del III Distretto Fidene-Serpentara, congiuntamente a quelli del Commissariato di Civitavecchia, hanno rinvenuto alcune dosi di cocaina. Successivamente gli agenti hanno perquisito un box in uso all’uomo dove sono stati scoperti 100 grammi di cocaina, 567 grammi di hashish ed una pistola Beretta 6.35 oltre a 58 colpi di vario calibro. L’uomo, al termine dell’operazione, è stato associato alla Casa Circondariale di Civitavecchia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Ad ogni modo l’indagato è da ritenersi presunto innocente fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza dichiarato con sentenza irrevocabile.