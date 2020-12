In manette romeno con mandato di arresto europeo per stupro su una minorenne

Gli agenti del Commissariato di Polizia di Civitavecchia, diretto da Paolo Guiso, hanno arrestato un 48enne cittadino romeno, destinatario di mandato di Arresto Europeo, poiché accusato di diversi stupri e violenza sessuale su minorenne. Per tali reati l’Autorità Giudiziaria irlandese, sulla scorta delle indagini svolte e degli accordi internazionali, ha emesso il Mandato d’Arresto Europeo con richiesta di procedere all’arresto dell’uomo. Il 48enne, che ha vissuto in Irlanda dal 2007 al 2017, è accusato di aver commesso tali reati dal 2011 al 2017. L’uomo è stato rintracciato da personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del commissariato di Polizia di viale della Vittoria nella serata del 15 scorso, nell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione e repressione dei reati inerenti i furti in appartamento. Lo straniero è stato condotto in commissariato dove, dopo l’accertamento sull’identità personale mediante foto-segnalamento dattiloscopico, è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Cassino a disposizione della Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma competente in materia di Mandato d’Arresto Europeo.