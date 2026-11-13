In corso le lavorazioni sui pozzi 3 e 5 alle Terme: “Conoscere la falda per uno sviluppo termale sostenibile£

Riceviamo e pubblichiamo. Sono in corso le lavorazioni sui pozzi n. 5 e n. 3, realizzati tra il 1997 e il 2000 e mai sottoposti a manutenzione.

La corretta manutenzione dei pozzi è fondamentale per comprendere quale sia il giusto sfruttamento della falda, al fine di creare un polo termale che possa essere sostenibile.

Le lavorazioni sono tutte finalizzate a uno sviluppo termale rispettoso della risorsa idrica, che il Comune di Civitavecchia ha in concessione dal 1951. Conoscere le potenzialità della falda è necessario per garantire un servizio pubblico sempre più efficiente.

“I pozzi necessitavano di questa manutenzione, e senza sapere cosa può offrire la falda non si può programmare nulla,” dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti. “La chiusura della Ficoncella è legata a queste lavorazioni, ed è un passaggio necessario per tutelare la risorsa.”

“Dal 1951 la città ha in concessione questa risorsa e da allora si parla delle sue potenzialità termali. Sui pozzi, però, per quasi trent’anni non si era intervenuto,” afferma il sindaco Marco Piendibene. “Noi lo stiamo facendo, perché un polo termale non si costruisce senza conoscere la falda. Andiamo avanti.”

Comune di Civitavecchia