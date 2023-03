In consiglio comunale arrivano la ratifica dell’accordo da 35 milioni e il bilancio di previsione

Due giornate importanti, sono quelle di lunedì e mercoledì per il Comune. In programma i consigli comunali per la definizione dell’accordo da 35 milioni di euro, firmato lo scorso 11 gennaio a Palazzo del Pincio fra amministrazione comunale, ministero delle Infrastrutture e Autorità di sistema portuale (https://www.bignotizie.it/salvini-in-comune-per-civitavecchia-35-milioni-per-un-volano-di-sviluppo/ ) e quello sul bilancio di previsione per il prossimo triennio, 2023-2025. Le due sedute inizieranno alle ore 8,30.