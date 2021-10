In consiglio comunale arrivano la Frasca, l’Osservatorio Ambientale e i terreni dell’Authority

Si terrà giovedì mattina una nuova seduta di consiglio comunale. La maggioranza, dopo aver ritrovato un minimo di coesione, si appresta a discutere con l’opposizione tematiche rilevanti. Nell’allegato C andrà in discussione la proposta numero 61/2021, “Intervento di Riqualificazione della pineta la Frasca, recupero dei siti archeologici Cappelletto-Columnia-Torre Bertalda, in variante alle previsioni del P.R.G vigente”. Allegato C interessante anche per la presenza di un’altra proposta, quella per la “Costituzione del consorzio per la gestione dell’Osservatorio Ambientale”. Si parlerà però anche di Porto, grazie all’allegato A, dedicato alle mozioni e interrogazioni. La prima in scaletta di dibattito è quella presentata dai consiglieri comunali del Partito democratico, Marco Piendibene, Marina De Angelis, Marco Di Gennaro e Patrizio Scilipoti, che ha come oggetto la “definizione di un nuovo Piano attuativo per insediamenti produttivi di PRG su terreni di proprietà dell’AdSP”.