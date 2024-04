In bilancio boom del finanziamento per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati

Nel 2022 la spesa registrava poco più di 107 mila euro, nel 2023 invece la somma è schizzata a 2.158.249,99 euro. Fondi che arrivano dai vari ministeri per la gestione del fenomeno, riconducibile al flusso migratorio delle ong che sono sbarcate in Porto, ma non solo

