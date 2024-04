L’amministrazione comunale informa che in Biblioteca tornano i Giochi (di)versi – Laboratori di poesia creativa, dedicati ai ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni che potranno mettersi in gioco con un’officina poetica. Dopo il successo del primo appuntamento con Giacomo Leopardi, martedì 30 aprile dalle 16.15 alle 17.45, è la volta di Rudyard Kipling con la poesia SE Partendo dalla lettura dell’albo illustrato dedicato a questa poesia e seguendo il flusso delle idee e sensazioni provate, ognuno procederà alla creazione di un nuovo e originale componimento, ispirato a quanto visto e ascoltato. Successivamente i ragazzi agiranno come dei veri “poeteppisti”: diffonderanno la propria opera e alcuni versi dell’autore tra le sale della biblioteca, fornendo ad altri utenti l’opportunità di imbattersi nella bellezza della poesia. Il progetto è curato dall’Associazione Aperta Parentesi ed è realizzato con il sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Archivi – Piano annuale 2023, L.R. 24/2019. L’evento, inserito nel Programma del Maggio dei Libri della Biblioteca di Ladispoli, si terrà in Sala Conferenze; la partecipazione è libera e gratuita con prenotazione obbligatoria ai contatti della Biblioteca.