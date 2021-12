In attesa dell’annuncio della Giunta 4.0 Tedesco incontra Durigon alla riapertura della “Conad Mare”

Proprio Durigon che ha annunciato qualche giorno fa l'ennesimo ribaltone in salsa leghista a Civitavecchia, con l'inaspettato "ben servito" dato a Leonardo Roscioni e Norberta Pietroni, a favore degli ingressi di Monica Picca e Dimitri Vitali

La riapertura della “Conad Mare” è stata l’occasione per vedere un bel “5” fra il senatore e coordinatore regionale della Lega Claudio Durigon e il sindaco Ernesto Tedesco. Proprio Durigon che ha annunciato qualche giorno fa l’ennesimo ribaltone in salsa leghista a Civitavecchia, con l’inaspettato “ben servito” dato a Leonardo Roscioni e Norberta Pietroni, a favore degli ingressi di Monica Picca e Dimitri Vitali. Cambiamenti ancora non motivati dal primo cittadino. I due si sono salutati durante l’intervento dell’imprenditore Conad Roberto Serafini. All’evento avrebbero presenziato anche dei consiglieri regionali del Carroccio.