In attesa del consiglio sul mercato, Vitali: “Ampia risposta al bando per l’assegnazione degli stalli”

Si sono chiusi i termini per partecipare al bando per l’assegnazione degli stalli al mercato di piazza Regina Margherita e a quello di viale Lazio. Massiccia la partecipazione, con decine e decine di domande pervenute all’ufficio comunale al Commercio. Ma l’iter continua e lo fa a ritmi serrati. Già da mercoledì una commissione tecnica esaminerà le domande, una ad una, per verificare la congruità delle documentazioni e la presenza di tutti i titoli richiesti per l’assegnazione. Al termine di tale lavoro, seguirà la stesura di una graduatoria in base alla quale gli idonei, in ordine di punteggio, potranno scegliere gli stalli liberi. Commenta l’Assessore Dimitri Vitali: “La grande partecipazione che abbiamo registrato rappresenta la prova della bontà dell’operazione che l’Amministrazione ha messo in piedi sui mercati. Grazie a questa storica opportunità che abbiamo dato, si riempirà ogni spazio rimasto vacante, riempiendo gli stalli che nei decenni si sono persi. Ciò aumenterà la concorrenza e la scelta nei mercati, aumentandone l’attrattività e la qualità: una prima risposta importante per una riqualificazione vera delle aree mercatali cittadine”.