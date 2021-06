In arrivo l’ottava edizione di “Note al tramonto alle Terme Taurine”

“La Pro Loco cittadina con l’ottava edizione di “Note al tramonto alle Terme Taurine”ha aderito anche quest’anno alla “Festa Europea della Musica” patrocinata dal Ministero della Cultura e che vede tra i partners anche l’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia). Protagonista dell’edizione 2021, sarà l’Associazione musicale Banda Municipale A. Ponchielli diretta dal M° Dario Feoli. Una bella realtà della nostra città, che vanta oltre 220

anni di storia con numerosi riconoscimenti ottenuti anche fuori dei confini regionali. Il programma di domenica 20 giugno, che rientra tra l’altro nelle giornate europee dell’archeologia, prevede come di consueto una visita guidata del sito archeologico delle Terme Taurine che all’uopo sarà aperto in orario straordinario. Alle ore 19,00 sarà il momento dell’esibizione del complesso bandistico sulle note più celebri dei grandi musicisti tra inni, marce e colonne sonore di film famosi. La cittadinanza è invitata a partecipare a questa iniziativa con la quale si intende trasmettere un messaggio di cultura e partecipazione, integrazione e armonia come solo la musica riesce a dare”. Lo dichiara Maria Cristina Ciaffi, presidente della Pro Loco Civitavecchia”. Per info e prenotazione obbligatoria per la visita al sito chiamare il n. 3383279798 anche WhatsApp, oppure tramite mail a prolocolocivitavecchia@gmail.com.