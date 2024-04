In arrivo lo spettacolo “I re di Roma” in scena al teatro sala Gassman

Un’opera prodotta dalla Blue in the face, che già in passato è stata applauditissima al Nuovo Sala Gassman e che torna in scena in questo weekend

La storia di Roma scritta sui libri, la leggenda e anche qualche divertente fantasia, molto verosimile, che nessuno ha mai osato raccontare. E’ tutto questo “I re di Roma”, musical che narra la nascita e l’evoluzione della Città Eterna dalla sua fondazione passando per i sette sovrani che l’hanno governata durante i suoi primi secoli di vita, tra battaglie, intrighi e passaggi di potere. Un’opera prodotta dalla Blue in the face, che già in passato è stata applauditissima al Nuovo Sala Gassman e che torna in scena in questo weekend (venerdì e sabato alle 21 e domenica alle 19), sempre per la regia di Riccardo Benedetti che l’ha anche scritta ed è uno dei protagonisti.

Se avete mai desiderato sapere cosa veramente accadde quando Romolo uccise suo fratello Remo, se vi siete mai chiesti almeno una volta cosa pensò Numa Pompilio quando gli venne offerta la corona, se siete curiosi di sapere come Tarquinio Prisco conquistò il trono, allora Giano vi aspetta per guidarvi attraverso la storia della città più bella del mondo. Un racconto nella leggenda a colpi di gag, musiche e risate. Il tutto permeato dall’insostituibile allegria tipica del popolo romano. Insomma, uno spettacolo da non perdere.

Sul palco, insieme al già citato Riccardo Benedetti, il meglio del cast della Blue in the face. A cominciare dal direttore artistico Enrico Maria Falconi, per proseguire con Patrizio De Paolis (Giano), Simone Luciani, Mirko Izzo, Stefano Campidonico, Silvestro Nardi, Carlo Papini, Sara Gianvincenzi, Natascia Cimino, Chiara Di Zopito, Arianna Balestreri, Silvia Serra, Maria Irene Papini e poi i giovani Matteo Tusculano, Filippo Granati, Daniele Bonamano, Alice Pierini, Leonardo Ben Riane e i giovanissimi Bianca Curci, Alberto e Alice Pilara. Il botteghino del Gassman è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e il sabato e la domenica da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Per informazioni tel. 328/1224154.