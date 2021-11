In arrivo il consiglio comunale aperto sul Porto: confronto fra Musolino e l’assise cittadina

Il post covid, gli strascichi drammatici della crisi legata all’emergenza sanitaria, le prospettive in chiave occupazionale e del rilancio dei traffici, quest’ultimo aspetto confermato dai numeri snocciolati nei giorni scorsi dall’ente marittimo. Tutti temi che verranno affrontato nel consiglio comunale in programma mercoledì prossimo in aula Pucci. Si parlerà esclusivamente del Porto, e l'”ospite d’onore” sarà proprio il presidente di Molo Vespucci Pino Musolino, al debutto nell’assise cittadina. Lo stesso era toccato ad alcuni suoi predecessori. Insomma, un’occasione per “conoscersi” e far conoscere alla città le linee guida dell’Authority, anch’essa, proprio come il Pincio, messa abbastanza male sotto il profilo dei conti. La convocazione è stata richiesta dal primo firmatario, il consigliere Daniele Perello, e dai colleghi di maggioranza Mirko Mecozzi, Matteo Iacomelli, Massimo Boschini, Barbara La Rosa e Roberta Morbidelli. Invitati tutti i delegati portuali, le società di servizi, le associazioni di categoria, i sindacati e Unindustria, oltre ai rappresentanti istituzionali.