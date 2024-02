Si è svolto questa mattina, nel piazzale della stazione ferroviaria, l’incontro tra il Sindaco Pietro Tidei, alcuni rappresentanti della Giunta e del Consiglio Comunale e le rappresentanze di RFI, società del gruppo Ferrovie dello Stato e GEMA S.r.l., l’impresa che si occupa dei lavori.

“L’Amministrazione Comunale sta seguendo passo passo ogni intervento che riguarda la nostra stazione, offrendo la massima collaborazione e sottolineando l’importanza di portare a termine i lavori nei tempi previsti, perché sappiamo quanto sia importante riconsegnare alla città una stazione ferroviaria efficiente, moderna e accessibile. Per quel che riguarda la tempistica, l’impresa che si occupa dei lavori, la GEMA srl, ha previsto di consegnare in via definitiva l’opera per il prossimo natale. Intanto proseguono i lavori. Si stanno portando a termine gli interventi previsti sulla banchina del terzo binario, dove entro fine marzo verrà posizionata la nuova pensilina e i punti di illuminazione, mentre a giorni si posizionerà la copertura di quella già presente sul binario uno”, ha affermato il sindaco al termine dell’incontro.

“Restyling e razionalizzazione invece per l’area di piazzale Matteotti, dove a giorni inizieranno le nuove opere che interesseranno anche via Piave e via Crispi. Si tratta di ottimizzare i flussi pedonali e carrabili, con la realizzazione di una nuova rampa di collegamento tra la piazza e la strada adiacente, laddove oggi insiste un terrapieno incolto”, ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Andrea Amanati. “Il nuovo accesso all’area prevede naturalmente un sicuro ed illuminato marciapiede per i tanti pedoni che ogni giorno a piedi raggiungono la stazione. Nel piazzale si prevede inoltre la collocazione di stalli per bus, taxi e nuovi posti auto per persone con ridotta mobilità. Sarà ricollocata una nuova postazione per i cicli e le moto e saranno preservati i posti riservati all’ Arma dei Carabinieri”, ha concluso Amanati.

“L’intero restyling include l’implemento di spazi verdi e alberature, che con il nuovo arredo urbano previsto, andranno a conferire un aspetto molto rifinito all’ impianto ferroviario. Ci hanno assicurato che gli alberi presenti, che non interferiranno con il nuovo assetto della piazza, saranno preservati e che anche dalla parte di via 4 novembre sono previsti nuovi spazi verdi”, ha dichiarato l’assessore Elisa Mei, presente all’incontro con il vicesindaco Roberta Gaetani e la consigliera Patrizia Befani. “La nostra stazione aveva necessità di un restyling per consentire agli utenti un’accessibilità migliore efunzionale. Sono certa che al termine dei lavori, l’opera sarà apprezzata da tutti, dai cittadini che ogni giorno viaggiano per lavoro e per studio e dai turisti che ogni anno scelgono il treno per poter raggiungere il nostro mare”, ha affermato la vicesindaco Gaetani.