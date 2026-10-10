“Impianti sportivi comunali, nessun rincaro per gli allenamenti”

Riceviamo e pubblichiamo. L’Amministrazione Comunale desidera rassicurare tutte le famiglie, i giovani atleti e le associazioni sportive del territorio in merito alla recente approvazione della delibera di Giunta riguardante la ricognizione e il riordino delle tariffe di utilizzo del Palazzetto dello Sport e della Palestra G. Carducci.

A seguito del provvedimento, l’Amministrazione intende chiarire con fermezza che le tariffe ordinarie per l’attività quotidiana, gli allenamenti settimanali e le gare da calendario sportive delle associazioni locali rimangono completamente invariate (fissate a 25,00 €/ora per il Palazzetto dello Sport e a 20,00 €/ora per la Palestra G. Carducci). Nessun aumento graverà quindi sulle famiglie e sulla programmazione stagionale dei ragazzi che ogni giorno vivono lo sport cittadino.

Il lieve adeguamento tariffario introdotto riguarda esclusivamente gli eventi e gli utilizzi straordinari, come tornei, manifestazioni, raduni ed eventi promozionali o celebrativi autonomi rispetto all’attività ordinaria.

Questo modesto rincaro per le iniziative straordinarie consentirà all’Ente di compiere un salto di qualità nella gestione e nella cura degli spazi pubblici. Le risorse aggiuntive saranno infatti reinvestite per migliorare la pulizia e il decoro delle strutture sportive e garantire la presenza costante di un addetto in rappresentanza dell’Ente durante gli eventi organizzati, assicurando un supporto e un presidio istituzionale costante, anche nei giorni festivi.

L’Amministrazione Comunale ribadisce il proprio sostegno al valore sociale, educativo e aggregativo dello sport, confermando l’impegno a valorizzare gli impianti pubblici come luoghi sicuri, inclusivi e di crescita per l’intera comunità.

A questo proposito, il Sindaco Alessio Manuelli ha dichiarato: “Vogliamo essere al fianco delle famiglie e delle nostre associazioni sportive santamarinellesi. Lo sport è un presidio fondamentale di educazione e socialità per i nostri giovani, e questo provvedimento tutela fermamente la quotidianità delle loro attività, puntando al contempo a rendere le nostre strutture sempre più accoglienti e sicure”.

Gli fa eco il Consigliere delegato allo sport Angelo Bondi: “Il nostro obiettivo primario era proteggere l’attività sportiva di base e i vivai delle nostre società locali da qualsiasi aggravio economico. Con questo riordino investiamo sul futuro dello sport a Santa Marinella, garantendo servizi migliori, impianti curati e una presenza costante dell’amministrazione anche durante le manifestazioni straordinarie e festive”. Comune di Santa Marinella.