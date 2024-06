Per ora sono soltanto ipotesi, opzioni sul tavolo del neo sindaco Marco Piendibene che sta tessendo la tela della sua nuova giunta comunale. I nomi circolano già da un paio di giorni, tra conferme e possibili sorprese. Tra i nomi più interessanti c’è quello di Florinda Tuoro, ex assessore al bilancio dell’amministrazione Cozzolino. Sempre tra le quote rosa, i nomi che girano sono quelli di Stefania Tinti, ex dirigente scolastico dell’istituto Stendhal e Valentina Di Gennaro, neo consigliera comunale con Alleanza Verdi Sinistra. Tra le figure maschili da segnalare Patrizio Scilipoti, primo degli eletti nel Pd, ma non solo. Si parla dell’architetto Ermanno Mencarelli, del consigliere comunale di Avs Ismaele De Crescenzo, dell’ex segretario del Pd Stefano Giannini e di quello attuale, Piero Alessi.