Immondizia Capitale, da Roma altre 40 tonnellate di rifiuti extra a Fosso del Crepacuore

“Al Tmb ciociaro della SAF è stata accordata la possibilità fino al 31 luglio di smaltire 240 tonnellate al giorno di scarti, di cui 100 derivanti dal trattamento dei rifiuti di Roma, nelle discariche di Viterbo (200 tonnellate al giorno) e Civitavecchia (40 tonnellate)”. E’ questa la principale novità che riguarda il territorio in relazione all’ordinanza appena firmata dal governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. Dunque “solo” 40 tonnellate in più, rispetto alle 80 vociferate fino alla giornata di martedì. Da capire cosa succederò alla discarica locale di Fosso del Crepacuore, quando arriverà ad esaurirsi. La deadline dovrebbe essere per il mese di agosto.