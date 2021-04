Immondizia Capitale a Civitavecchia, Battilocchio presenta due interrogazioni

"Non siamo in una situazione di emergenza. Solamente è mancata una pianificazione sul tema rifiuti"

“Ho presentato una interrogazione urgente al ministro dell’ambiente Costa e una alla ministra per gli affari regionali Gelmini. Quanto fatto dal duo Zingaretti-Raggi è fuori da ogni criterio politico e amministrativo. Non siamo in una situazione di emergenza. Solamente è mancata una pianificazione sul tema rifiuti. A farne le spese ora sono nuovamente i cittadini di questo territorio. Solidarietà ai sindaci. Sarò accanto a loro nella protesta” ha dichiarato il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio.