Riceviamo e pubblichiamo. Si è svolta presso l’Aula Consiliare R. Pucci la Conferenza dei Sindaci della ASL Roma 4. Nel corso dell’incontro, presieduto dal Sindaco di Civitavecchia Dott. Marco Piendibene, il Direttore Generale Facente Funzioni Dott. Roberto Di Cicco, coadiuvato dal Direttore Sanitario Dott.ssa Simona Ursino, hanno illustrato la proposta di atto aziendale, che sarà poi sottoposta all’attenzione della Regione Lazio per la definitiva approvazione. Nel documento, il principale atto di programmazione dell’Azienda Sanitaria, vengono introdotte una serie di novità relative alla struttura organizzativa, all’istituzione di nuove unità, alle politiche del personale, all’acquisto di macchinari e all’annosa questione della gestione delle liste di attesa. Di particolare interesse per Civitavecchia sono l’istituzione di quattro posti letto di neurologia e la prosecuzione di importanti interventi strutturali presso l’ospedale San Paolo, illustrati questi ultimi dal Direttore Sanitario del nosocomio Dott. Antonio Carbone. Nel ringraziare la Dirigenza ASL per il lavoro svolto e per gli sforzi profusi, il Sindaco Piendibene ha espresso il desiderio di riunire con maggiore frequenza la Conferenza dei Sindaci. “E’ necessario – ha detto il primo cittadino – che questo organo si riappropri delle proprie funzioni di indirizzo, e che faccia valere la propria capacità di rappresentare le esigenze del territorio”. All’auspicio del Sindaco si sono associati anche gli altri sindaci ed i rappresentanti dei comuni presenti. Il Comune di Civitavecchia.