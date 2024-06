Il vice sindaco Magliani si schiera: “Sposo il progetto di Paolo Poletti”

Riceviamo e pubblichiamo. In queste ultime settimane ho potuto esaminare lucidamente i profili dei candidati alle imminenti elezioni ed ho tratto le mie conclusioni che mi portano a sposare il progetto del candidato sindaco Paolo Poletti. Alcune chiavi di lettura sono state dirimenti in questa mia scelta. Il coraggio di dire che la politica deve rimanere fuori dalla gestione della CSP (Civitavecchia Servizi Pubblici) in contrapposizione a chi la definisce un gioiello di famiglia. No non è un gioiello di famiglia ma una società che ha bisogno di essere rilanciata uscendo dalle logiche della politica locale con coraggio e determinazione. Altro aspetto che non posso trascurare è rappresentato dal fatto che il dott. Poletti concepisce il ruolo di sindaco come servizio alla comunità come ha saputo fare negli anni della sua carriera di uomo di stato e questo rappresenta una garanzia di serio impegno scevro da tempistiche di carriera. La pacatezza ed il modo di approcciarsi alle questioni sono elementi che mi hanno colpito così come la grande capacità di ascolto in contrapposizione alla campagna da reality cui assistiamo. La politica è una cosa seria non un gioco fatto di risate e giochini bisogna lavorare nella vita e nella politica altro che risate c’è tanto da fare! Sostengo il dottor Paolo Poletti perché ha dimostrato serietà e rispetto nei miei confronti e del lavoro svolto in questi anni e sono convinto che l’area moderata e civica che lo sostiene potrà essere un importante punto di riferimento per la nuova classe dirigente della città. Per questi motivi invito la cittadinanza a dare fiducia al candidato Paolo Poletti che rappresenta a mio avviso la guida di cui oggi la città ha bisogno. Il vice sindaco Manuel Magliani.