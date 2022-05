Il vice ministro Morelli rilancia Civitavecchia e il suo Porto grazie al PNRR

L'esponente del Governo in visita a Civitavecchia, prima in Comune e poi nello scalo marittimo

Il Viceministro alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Alessandro Morelli in visita ieri mattina al porto di Civitavecchia accolto dal Presidente Pino Musolino. È stata un’occasione per fare il punto sugli investimenti infrastrutturali che interessano Civitavecchia e lo scalo laziale. Dopo l’incontro il Presidente Musolino, accompagnato dal Sindaco Tedesco e dal Comandante in seconda della Capitaneria di porto Cassone, ha fatto il giro del porto insieme al Viceministro Morelli per illustrare gli sviluppi futuri grazie anche ai fondi del PNRR.

Il sindaco. “Abbiamo parlato della progettualità messa in campo dal territorio nel suo complesso per quanto riguarda l’Amministrazione e insieme al presidente Pino Musolino per quanto riguarda il porto. Nel pomeriggio a Palazzo del Pincio abbiamo avuto un incontro dal profilo politico con una folta delegazione della Lega di Civitavecchia e alcuni rappresentanti della maggioranza, alla quale ha partecipato anche il sen. Umberto Fusco”.