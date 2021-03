Il vice ministro Bellanova sulla Msc Grandiosa, la nave covid-free: “Il turismo riparta in sicurezza e tranquillità”

Il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti in visita al Porto di Civitavecchia e della nave Msc Grandiosa. Prima del meeting all’interno della nave da crociera l’incontro con il presidente dell’Authority Pino Musolino, degli assessori del Comune di Civitavecchia Manuel Magliani e Daniele Barbieri e del consigliere regionale, appartenente allo stesso partito di Italia Viva, Marietta Tidei. “Tampone all’imbarco, braccialetto per tracciare i contatti, personale dedicato a far rispettare le regole anticontagio sono solo alcuni degli accorgimenti pensati per assicurare una vacanza in sicurezza e restituire agli ospiti un po’ di normalità. Una buona pratica, messa a punto accogliendo e ampliando le prescrizioni già rigorose indicate dalle autorità, realizzata grazie a investimenti importanti e all’utilizzo di procedure e metodi innovativi, che possono essere da riferimento nel settore, contribuendo così a rilanciare un comparto in forte crescita prima dell’arrivo della pandemia, con un fatturato di 14 miliardi di euro e oltre 12 milioni di turisti l’anno. Obiettivo: far ripartire il turismo in tutta sicurezza e tranquillità, rilanciando così economia e consumi e rafforzando ulteriormente il settore. Dove la sostenibilità, ambientale, sociale, economica, dovrà sempre più essere parola d’ordine strategica, pratica condivisa e diffusa”. Ha dichiarato il vice ministro. “Moltissime le misure di screening, distanziamento ed igienizzazione messe in campo dalla compagnia crocieristica, con ingenti investimenti, per garantire ai viaggiatori la massima sicurezza e tranquillità. Tamponi, braccialetti per tracciare i contatti e tanto personale dedicato a far rispettare le regole di distanziamento. Buone pratiche che mi auguro possano essere replicate anche da altre compagnie, indispensabili per far ripartire un settore strategico per il Paese che tanto ha dato e deve tornare a dare anche al nostro territorio. Bello vedere diversi turisti godersi un po’ di sole primaverile. Speriamo che possano tornare a farlo in tanti”, ha dichiarato la Tidei.

Dichiarazione Gianni Onorato, CEO di MSC Crociere: “Siamo orgogliosi di aver avuto ospite la Vice Ministra alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibili, Teresa Bellanova, che ringrazio sentitamente per l’attenzione mostrata nei confronti del settore crocieristico e della Blue Economy in generale, che oggi più che mai rappresentano un volano fondamentale per la ripresa economica del Paese. L’Italia è stata, con MSC Crociere, il primo paese al mondo a comprenderlo e a far quindi ripartire il settore crocieristico grazie ad un Protocollo sanitario ancora oggi unico a livello internazionale, frutto della collaborazione tra la nostra Compagnia e le autorità italiane, che grazie alla sua efficacia e versatilità ci ha permesso di ospitare in assoluta sicurezza, negli ultimi mesi, quasi 60.000 turisti a bordo delle nostre navi”.