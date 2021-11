Il vento rischia di far cadere un semaforo, i VVF intervengono all’incrocio Pertini-De Gasperi

Continuano gli interventi per i Vigili del fuoco di Civitavecchia. Alle ore 06.45 sono stati allertati per un semaforo pericolante a Campo dell’Oro. Precisamente all’incrocio tra via Sandro Pertini e via Alcide de Gasperi. Probabilmente, a causa del forte vento sviluppatosi questa notte, la lanterna semaforica minacciava di cadere nella via sottostante, generando pericolo per automobilisti e passanti. I Vigili del fuoco di Civitavecchia sono accorsi sul posto e con l’ausilio dell’autoscuola hanno staccato lanterna mettendo in sicurezza l’area.