Il Trio Monti fa il tutto esaurito alla Cittadella

Riceviamo e pubblichiamo. In un nuovo sold out il Trio Monti (inversione quintetto) ha conquistato il pubblico della Cittadella nella rassegna “E…state in giardino 2024” organizzato dall’Ufficio Iniziative Culturali e Teatro in collaborazione con la MP Service di Marco Patrizi e la Direzione Artistica di Giulio Castello.

La serata, presentata da Nicoletta Scirè, ha avuto sin dall’inizio l’entusiasmo che meritava: un repertorio della musica romana che ha emozionato e coinvolto tutti. Dai brani di Armando Trovajoli di Rugantino a Gabriella Ferri, Lando Fiorini, Gigi Proietti, Ettore Petrolini, Franco Califano, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Alessandro Mannarino, special per Rino Gaetano, fino ad arrivare ai brani conclusivi “Tanto pe cantà” di Nino Manfredi ed il bis acclamato di Alberto Sordi “E va e va”. Una suggestiva rappresentazione della scuola romana che tramite il Trio Monti si rinnova di volta in volta. Un plauso a tutti i musicisti e, discorso a parte, per Giampiero Mannoni autentico mattatore della serata che ha trasmesso le sue interpretazioni anche scendendo in platea più volte corrisposto dal pubblico. Il Comune di Civitavecchia.