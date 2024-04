Il trasformismo senza pietà, il sipario su Tedesco cala a mandato ancora in corso

Al sindaco non viene risparmiata nemmeno quest'ultima sofferenza, ovvero sia il pensionamento anticipato della sua lista sui canali social. Del resto il salto del fosso è uno degli sport più praticati in politica e questa partita ovviamente non fa eccezione

Ad un certo punto il presidente del consiglio comunale Giancarlo Frascarelli non sapeva quale lista attribuire ad una consigliera comunale che stava per intervenire in aula Pucci. Tanto che lo stesso sindaco Ernesto Tedesco ha rincarato la dose: “Loro non sono più Lista Tedesco oramai…”. E già, perché sui social la lista che fa capo al primo cittadino, fino a ieri appunto Lista Tedesco è già diventata Lista Grasso.

Una modifica apportata mentre il mandato è ancora in corso e il sindaco è sempre lui, Tedesco. Al quale non viene risparmiata nemmeno quest’ultima sofferenza, ovvero sia il pensionamento anticipato della sua lista sui canali social. Del resto il salto del fosso è uno degli sport più praticati in politica e questa partita ovviamente non fa eccezione. Anzi.

Si acuisce solo il cinismo nel cavalcare le onde che si presumano siano quelle vincenti e la disinvoltura con cui vengono archiviate le relazioni di stima e rispetto che esistevano fino a ieri. Il primo cittadino aveva un volto tirato durante la seduta, poi, una volta votata la delibera sull’uscita dall’Area Metropolitana ha abbandonato l’aula a lavori in corso. Un epilogo più amaro di un montenegro a stomaco vuoto per l’avvocato penalista.